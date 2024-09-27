Мадуро обвинил WhatsApp в шпионаже за гражданами Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией) в сборе шпионских данных на жителей страны, которые затем использовались для запугивания сторонников действующих властей, сообщает ТАСС.

Глава государства указал, что многие госслужащие посредством мессенджера получили сообщения с угрозами, в которых содержались также их личные данные и данные их близких.

В августе Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы приостанавливала работу соцсети Х на 10 дней. Решение объяснялось тем, Мадуро заявил, что «владелец X Илон Маск нарушил все нормы Х, насаждая ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть, столкновения между венесуэльцами и нарушая все законы Венесуэлы».