Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис в четверг обсудила военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины на встрече с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Вице-президент выразила непоколебимую приверженность поддержке Украины", - отмечается в документе. Как следует из заявления, они "обсудили важность дальнейшей решительной поддержки Украины Соединенными Штатами", "план победы президента Зеленского и усилия по обеспечению долгосрочного мира на основе воли народа Украины и Устава ООН".

Харрис и Зеленский говорили о "последних событиях на поле боя и текущей военной помощи США Украине, в том числе о сегодняшнем важном заявлении президента Байдена". "В продолжение прошлых консультаций вице-президент приветствовала дальнейший прогресс Украины в усилиях по обеспечению верховенства закона и в борьбе с коррупцией. Они также обсудили дальнейшую поддержку США укреплению гражданской энергетической инфраструктуры на Украине после возобновления ударов со стороны России", - сообщается в заявлении.

Президент США Джо Байден ранее принял решение выделить все предназначенные Украине средства до завершения срока своих полномочий на посту главы государства, сумма военной помощи составит почти $8 млрд.