РФ потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках"

Москва после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет добиваться от Дании разъяснений, почему власти этой страны не выполняют обязательства по борьбе с терроризмом в рамках международных конвенций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Копенгагене Владимира Барбина.

Речь идет об обязательствах в рамках международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. По словам дипломата, Дания не стала классифицировать подрыв газопроводов как террористическое нападение, что соответствовало бы положениям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, участниками которой являются Россия и Дания. Барбин считает, что Данию устраивает безрезультатность расследования диверсий, власти хотят побыстрее забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Копенгаген не продолжают расследование, поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Киеву, указал посол. Расследование продолжают только Германия и Россия. Немецкие следователи вышли на украинский след в этом уголовном деле. О реакции со стороны Копенгагена ничего не известно.