Макрон считает, что США надавят на Израиль для перемирия с "Хезболлах"

Соединенные Штаты в ближайшие часы должны надавить на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы он согласился на 21-дневное перемирие с ливанским шиитским движением "Хезболлах". Об этом в четверг заявил президент Франции Эмманюэль Макрон канадскому телеканалу СВС во время рабочего визита в Канаду.

"Хезболлах" заявила, что они готовы к прекращению огня. Теперь все ждут [Нетаньяху], - сказал Макрон. - Я верю, что у нас еще есть несколько часов, в течение которых премьер-министр [Израиля] сможет взять на себя обязательства и дать шанс на мир в течение 21 дня. Я верю, что США сейчас должны усилить давление на премьер-министра Израиля, чтобы он сделал это".

Ранее в четверг Нетаньяху, по сути, отверг предложение о перемирии, заявив по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генассамблеи ООН, что израильские военные продолжат наносить мощные удары по движению "Хезболлах", пока Израиль не достигнет своих целей по возвращению жителей севера еврейского государства в их дома.

26 сентября Австралия, Германия, Италия, Канада, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Франция и Япония призвали к немедленному установлению режима прекращения огня на границе Израиля и Ливана сроком на 21 день. Указанные государства также призвали обеспечить выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2735, которую подготовили США, в поддержку достижения договоренности между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников.