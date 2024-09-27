В Аргентине за чертой бедности оказались более половины населения страны - 52,2% только в I полугодии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой национальный институт статистики страны.

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"Процент семей, проживающих за чертой бедности, достиг 42,5%, речь идёт о 52,9% человек. Среди них 18,1% живут в нищете", - указано в докладе института.

Согласно данным доклада, базовая продуктовая корзина в Аргентине сейчас стоит около $700, а средний доход бедных семей едва дотягивается до отметки в $400. В нищих семьях этот показатель находится в районе $230, а базовая продуктовая корзина для этой категории стоит $350.

По сравнению со II полугодием 2023 года уровень бедности вырос на 11,2 процентного пункта, нищеты - на 6,2 процентного пункта. До этого стало известно, что в Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент Хавьер Милей. Речь идет о "налоге ради инклюзивной и солидарной Аргентины" (PAIS).