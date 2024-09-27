СБ ООН раскритиковали за неспособность решить текущие конфликты

Система международных отношений находится под угрозой существования, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Ирака Мухаммеда ас-Судани.

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он заявил, что Совет Безопасности ООН неспособен достичь урегулирования текущих конфликтов.

«Международная система сталкивается с трудным испытанием, которое ставит под угрозу ее существование и делает ее неспособной достичь целей, ради которых она была создана, включая поддержание международного мира и безопасности», — указал премьер-министр.

Он отметил, что в современном мире нарушаются нормы международного права, а институты, которые должны способствовать организации международных отношений, нейтрализуются. В качестве примера он привел палестинский народ, который, по его словам, «подвергается нападениям» со стороны Израиля. Они, «вытесняют миллионы людей и убивают тысячи».