У жителей стран - членов НАТО есть "демократическое право принимать глупые решения". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США и комментируя выборы в странах альянса, в частности, в Германии, где побеждают скептически настроенные в отношении помощи Украине партии. Его выступление транслировалось на сайте американской частной аналитической организации.

"В НАТО 32 страны. У нас выборы все время. Это демократическое право принимать глупые решения", - сказал он, комментируя выборы в странах НАТО, в которых побеждающие партии или лидеры выступают или могут выступить против альянса.

Столтенберг выразил уверенность, что, несмотря на результаты выборов в различных странах, "НАТО останется, потому что люди осознают, что безопаснее находиться в НАТО".

На состоявшихся 1 сентября земельных выборах в Саксонии и Тюрингии большого успеха добились скептически настроенные в отношении поддержки Украины партии ФРГ - "Альтернатива для Германии (АдГ) и созданный буквально в начале этого года "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW). Первая уверенно победила в Тюрингии и заняла второе место в Саксонии, с минимальным отрывом уступив христианским демократам. BSW в обоих регионах занял третье место. На прошедших 22 сентября выборах в ландтаг (земельный парламент) Бранденбурга АдГ всего 1,7 процентных пункта проиграла победившей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Третьим и там был BSW. Причем партия Вагенкнехт во всех трех регионах добилась двузначного результата.

АдГ и BSW выступают против поставок оружия Киеву и за отмену антироссийских санкций. Эти темы играли огромную роль во время предвыборной борьбы в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.