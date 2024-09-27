В Греции сочли неприемлемым решение кипрской проблемы на основе двух государств

Создание на Кипре двух отдельных государств неприемлемо. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Премьер отметил, что в этом году исполняется 50 лет с начала незаконного вторжения и последующей оккупации Турцией более трети территории Республики Кипр. "Мы, к сожалению, не видим никакого прогресса в позиции Турции. Это вторжение было и остается нарушением основополагающих принципов Устава ООН. Как премьер-министр Греции я сегодня здесь подтверждаю нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Кипра, решению [кипрской проблемы] на основе двузональной, двухобщинной федерации с единым суверенитетом, единым гражданством и единой международной правосубъектностью в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН. Решение [кипрской проблемы на основе] двух государств не может и не будет принято. Это просто не решение", - подчеркнул Мицотакис.

Он отметил, что Греция поддерживает усилия Никосии по решению кипрской проблемы, а также шаги, предпринимаемые генеральным секретарем ООН по возобновлению межобщинных переговоров на острове.

"Мы призываем Турцию и турко-кипрскую общину сесть за стол переговоров для того, чтобы как минимум установить взаимное доверие и начать откровенное обсуждение с целью прийти к взаимоприемлемому, жизнеспособному решению", - сказал Мицотакис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция является ключевым игроком в Восточном Средиземноморье и имеет права на часть континентального шельфа Кипра. Он сказал, что "на острове есть два отдельных государства и два отдельных народа", и призвал международное сообщество признать самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) и установить с ней дипломатические, политические и экономические отношения.

Проблема острова

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% кипрской территории, на которых в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, не признанная международным сообществом. Южная же часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Сегодня стороны совершенно по-разному видят пути решения кипрской проблемы. Греко-кипрское руководство согласно на объединение острова исключительно на основе существующих резолюций СБ ООН, предусматривающих, что на Кипре должна быть создана двухобщинная и двузональная федерация с "политическим равенством" сторон. В то же время действующие турко-кипрские власти ставят условием для урегулирования проблемы острова признание "суверенного равенства" турок-киприотов и "равного международного статуса" сформированной ими общины с более многочисленной общиной греков-киприотов.

Единственной страной планеты, признающей ТРСК, является Турция, которая одновременно не признает Республику Кипр как государство, причем еще с 1963 года, когда на острове распалась система двухобщинного представительства в органах управления. Поэтому между Никосией и Анкарой уже более шести десятилетий нет дипломатических отношений. В международных же документах весь остров Кипр считается единой страной. На греческом юге Кипра северную часть острова, где проживает турецкая община, именуют "территориями Республики Кипр, оккупированными войсками Турции", а ТРСК называют "псевдогосударством".