Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке

Кандидат в президенты США от республиканцев, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что утром 27 сентября встретится с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Встреча пройдет в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Также политик опубликовал письмо от Зеленского, в котором тот просит о личной встрече.

«Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%», — следует из письма, которое начинается со слов «Дорогой Дональд».

Зеленский утверждает, что личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре.