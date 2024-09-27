Politico: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в США большой ошибкой

Некоторые американские конгрессмены-республиканцы сочли стратегической ошибкой визит украинского лидера Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству снарядов, поскольку это воспринимается в США как вмешательство в выборы. Об этом пишет американская газета Politico. "Даже некоторые сторонники Украины из членов республиканской партии на Капитолийском холме сказали, что … (Зеленский. - прим. ред.) сделал стратегическую ошибку, когда на выходных посетил военный завод в Скрэнтоне в Пенсильвании", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в рамках своего визита в упомянутый штат украинский лидер "вмешался в президентскую гонку", поскольку назвал кандидата на пост вице-президента США от республиканцев радикальным. Как говорится в материале, сторонники экс-президента США Дональда Трампа остро реагируют на любую критику в адрес политика, в этой связи приезд Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов стал стратегической ошибкой для украинского лидера. До этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Зеленский не должен был ездить на военный завод в штате Пенсильвания. Он добавил, что подобные инциденты стоит исключить, чтобы они не повлияли на долгосрочные цели по "обеспечению успеха" Украины в борьбе с Россией. Грэм подчеркнул, что пока в интересах США не допустить провала Киева, так как он якобы спровоцирует Китай на военный захват Тайваня. Визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон 22 сентября в США восприняли как вмешательство в выборы. Сопровождали иностранного лидера демократические политики, да и сама Пенсильвания входит в число колеблющихся штатов, где у кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий нет явного преимущества. Республиканцы в конгрессе начали расследование инцидента и уже призвали к отставке украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, организовавшей поездку Зеленского.