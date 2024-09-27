Столтенберг признал, что США и Россия могли обсудить нерасширение НАТО

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что США и Россия могли в прошлом обсудить вопрос нерасширения альянса, однако, по его словам, "соглашения никогда не было". Об этом он заявил на семинаре Совета по международным отношениям в США. Его выступление транслировалось на сайте американской частной аналитической организации CFR.

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"Обещала ли НАТО не расширяться? Я видел людей, которые говорили так. Но никогда такого обещания не было. Не было соглашения", - сказал он.

По словам Столтенберга, США обсуждали такую возможность с Москвой в 1990 году, но эта дискуссия якобы проходила в рамках юнификации Германии. "Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО", - добавил он.

В 2007 г. в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент РФ Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора, а также привел цитату из выступления генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 г.: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности".

18 февраля 2022 г. о наличии архивных документов, подтверждающих обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран, сообщило немецкое здание Spiegel (речь шла о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 г.). 24 февраля 2022 г. МИД РФ предоставил видеозапись 1990 г., на которой министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер на камеру заявляют, что партнерам из Советского Союза даны заверения относительно нерасширения НАТО в восточном направлении. В этой связи также упоминаются беседы по вопросу нерасширения министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе с госсекретарем США Джеймсом Бейкером.

17 декабря 2021 г. МИД РФ опубликовал проекты договоров о гарантиях безопасности. В них Россия предложила США и НАТО проявлять сдержанность при проведении учений рядом с границами РФ, отказаться от военной деятельности на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, гарантировать отказ от дальнейшего расширения альянса и размещения вооружений в странах, присоединившихся к блоку после 27 мая 1997 г., когда был подписан акт Россия - НАТО. Однако в ходе трех раундов консультаций в январе 2022 г. с США, НАТО и ОБСЕ никаких значимых решений принято не было. 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на российские проекты, по ключевым пунктам которых - нерасширению НАТО на восток и возвращению к границам 1997 г. - был получен отказ.