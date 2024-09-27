Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью порталу UN News назвал условие для применения ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае увеличения числа стран, владеющих подобными вооружениями.

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Он призвал представить мир, в котором 15-20 государств имеют ядерное оружие. В этом случае, скорее всего, оно может быть использовано, подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси добавил, что в некоторых странах становятся нормальными разговоры о ядерном оружии и его появлении, задача МАГАТЭ — предотвратить это.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений. Прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан, подчеркнул он.