Вучич рассказал о реакции участников ГА ООН на слова Путина о новой ядерной доктрине

Заявление президента РФ Владимира Путина о новой ядерной доктрине вызвало большой интерес у участников Генассамбле (ГА) ООН. Об этом рассказал глава Сербии Александр Вучич, пишет издание Informer.

«Заявление Путина привлекло большое внимание», — отметил политик.

Вучич добавил, что во время 79-й сессии ГА он провел встречи с европейскими и мировыми политиками, включая американского предпринимателя Илона Маска. Тема искусственного интеллекта и соперничество между США и Китаем также привлекли внимание участников мероприятия, заявил сербский президент.

Владимир Путин в среду, 25 сентября, предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини, комментируя обновление ядерной доктрины, заявил, что не хочет и думать о возможном применении ядерного оружия. По его словам, европейские страны надеятся на окончание конфликта в скором времени.

Писториус прокомментировал новую ядерную доктрину РФ

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что изменение ядерной доктрины президентом Владимиром Путиным должно подействовать на Запад как освежающий душ.