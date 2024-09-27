«Для Америки это вечная война». Почему США продолжают помогать Украине?

На фоне предвыборной кампании в США и роста вероятности возвращения Дональда Трампа в Белый дом западные СМИ вновь начали прогнозировать, как это может изменить ход конфликтов на Украине и в секторе Газа. Пока же действующий президент Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, вновь призвал западные страны усилить поддержку Украины, подчеркнув, что нельзя «уставать» от этой задачи. При этом США сталкиваются с множеством других вызовов по всему миру — от Ближнего Востока до Восточной Азии. А европейские союзники по НАТО с неуверенностью ожидают прихода нового президента. О настоящих целях Вашингтона в конфликтах на Украине и в секторе Газа, рисках еще большего напряжения в российско-американских отношениях и значении президентских выборов для внешней политики США «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

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«Лента.ру»: В последние дни появляются многочисленные спекуляции насчет того, что США разрешат Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России. Насколько велика эта вероятность?

Чез Фриман: Президент России Владимир Путин четко предупредил, что подобное решение может превратить текущий прокси-конфликт на Украине в полноценную войну России с Соединенными Штатами и НАТО. Однако остается неясным, повлияют ли его предупреждения на администрацию Джо Байдена, которая испытывает давление со стороны ряда конгрессменов, требующих повысить ставки.

В прошлом власти США заявления Владимира Путина уже игнорировали.

Позиция России по возможным ударам ВСУ западными дальнобойными ракетами Президент Украины Владимир Зеленский призывает западных партнеров снять любые ограничения для ударов их вооружениями по территории России. Речь идет прежде всего о дальнобойных ракетах, дистанция полета которых исчисляется сотнями километров, например, ATACMS и Storm Shadow. В Великобритании и Европейском союзе дискуссия на этот счет продолжается уже более двух лет. В США при этом не скрывают, что опасаются последующей эскалации отношений с Россией и втягивания в большую войну. Более того, по данным The Financial Times, Джо Байден предполагает, что Владимир Зеленский сознательно втягивает США в прямое столкновение с Россией. При этом издание The Times писало, что США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами. Речь идет о возможном применении англо-французских Storm Shadow/SCALP, но не американских ATACMS во избежание эскалации конфликта. В ответ на это еще 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что задействование западных дальнобойных ракет будет невозможно без получения данных со спутников НАТО и без прямого участия западных военных, так как только они, «по сути, могут вносить полетные задания в эти ракетные системы». Таким образом, как пояснил Владимир Путин, НАТО окажется напрямую вовлечено в конфликт, а Россия в ответ на это будет вынуждена «принимать соответствующие решения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся». 13 сентября на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН по теме поставок западного оружия Украине российский постоянный представитель Василий Небензя предположил, что решение о снятии США и Великобританией запрета уже «давно принято», и «сейчас мы наблюдаем финальный этап его легитимизации». При этом дипломат подчеркнул, что «если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, то это будет означать, что страны НАТО начинают прямую войну с Россией». Наконец, 25 сентября Владимир Путин на постоянном совещании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию анонсировал обновление ряда положений ядерной доктрины страны. В частности, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие: в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства; после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы; при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. Агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного отныне предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Что заставляет власти США быть осторожными в вопросе ударов дальнобойными ракетами по России? Что может подтолкнуть к принятию такого решения?

Нынешняя администрация неоднократно уклонялась от поставок Украине оружия тех классов, которые, по ее мнению, могли привести к расширению войны. Однако позже, признавая их необходимость для продолжения боевых действий, она все же отказывалась от этой осторожности и поставляла эти системы.

Многие на Западе — в частности, в Великобритании и Соединенных Штатах — теперь считают, что Украине грозит решительное поражение от России. Это вполне может привести к эскалации конфликта, что уже было раньше

Какие цели у США в отношении конфликта на Украине в целом?

Цели России на Украине понятны, хотя они часто искажаются в западном мире. Но для самих США это становится классическим примером «вечной войны» — без четких целей и стратегии завершения.

Конфликт начался после того, как США и НАТО отвергли ультиматум России о переговорах, касающихся возвращения Украины к нейтральному статусу, защиты русскоязычного населения Украины и создания общеевропейской системы безопасности, которая бы не угрожала России

Как только российские подразделения пересекли границу Украины, заявленной целью США и НАТО стала «изоляция и ослабление России».

Эта цель стала преследоваться исключительно военными средствами, каких-либо дипломатических усилий по снижению напряженности мы не видим

Очередной пакет помощи Украине проходил в Конгрессе США долго, с большими сложностями. Подобная ситуация может повториться в будущем?

Многое зависит от исхода президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября.

Насколько реальным вы считаете план Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине за одни сутки? Его разделяют в Республиканской партии или существуют альтернативные предложения?

Это так называемая фантазийная внешняя политика — концепция, предложенная господином Дональдом Трампом для привлечения американских избирателей, выступающих против войны на Украине. Однако это не хорошо продуманный план и не официальная позиция Республиканской партии.

Чтобы закончить этот конфликт, необходимы переговоры между Украиной и Россией, которые бы учитывали ситуацию на поле боя

Остается надеяться, что это будет поддержано США, Великобританией и Европейским союзом. Но в настоящее время это совсем не так.

А как видят развитие конфликта на Украине в Демократической партии? У них есть план завершения боевых действий?

Плана демократов по прекращению войны не существует, как не существует и реального плана у республиканцев.

При этом Дональд Трамп в предвыборной кампании часто критикует демократов за то, что они допустили начало боевых действий на Украине и в секторе Газа. Как вы считаете, команда Джо Байдена ответственна за развязывание этих конфликтов?

Оба эти конфликта демонстрируют отказ США от дипломатии и ориентацию на военные методы разрешения споров.

Именно игнорирование администрацией Джо Байдена интересов России в сфере безопасности подтолкнуло Россию к решению применить силу для их обеспечения

Также отсутствие каких-либо попыток со стороны администрации уменьшить страдания палестинского народа, прекратить происходящие там этнические чистки и поддержать требования палестинцев о самоопределении привело к вспышке в секторе Газа. Этот регион, ранее представлявший собой крупнейший в мире концентрационный лагерь, сейчас превращается Израилем в лагерь уничтожения.

Непосредственным результатом неудачной политики Джо Байдена в отношении этих ситуаций стала изоляция и ослабление США и всего западного мира в глазах мирового большинства

Как в администрации Джо Байдена реально относятся к поддержке Израиля в его войне с ХАМАС?

Администрация Джо Байдена заявляет о безусловной поддержке Израиля, что делает ее соучастницей геноцида. Она не смогла добиться освобождения израильских заложников в Газе и не предприняла никаких усилий для того, чтобы устранить причины конфликта или положить ему конец.

Каковы перспективы участия США в урегулировании конфликта в секторе Газа?

На самом деле США не предложили никаких мирных инициатив.

Вместо этого США были предприняты лишь попытки временно приостановить израильскую резню палестинцев в рамках усилий по достижению извечной цели сионизма — свободной от палестинцев Палестины

Чез Фриман (англ. Chas W. Freeman Jr.) — американский отставной дипломат и писатель. Поступил на дипломатическую службу США в 1965 году при президенте Линдоне Джонсоне. В 1972 году был назначен главным переводчиком при президенте Ричарде Никсоне во время его визита в Китай. В 1989-1992 годах, в том числе во время операции «Буря в пустыне» в Ираке, занимал пост посла США в Саудовской Аравии, а в 1993-1994 годах стал советником по вопросам международной безопасности министра обороны США. Впоследствии становился президентом Совета по ближневосточной политике (Middle East Policy Council, MEPC) и сопредседателем Фонда американо-китайской политики (U.S. — China Policy Foundation, USCPF). Associated Press называла Чеза Фримена человеком, откровенно говорящим по таким вопросам, как Израиль, Ирак и война с терроризмом.

Как этот конфликт влияет на давние союзнические отношения США и Израиля? Каково их будущее?

Израиль теряет симпатии все большего числа американцев. Израильское лобби больше не пытается поддерживать произраильских кандидатов на выборные должности, а вместо этого сосредоточено на победе над критиками Израиля.

На международном уровне Израиль стал изгоем.

Поддержка Израиля в ООН и на поле боя, как я уже отмечал, нанесла серьезный ущерб международному положению и репутации Соединенных Штатов.

Как видят войну Израиля и ХАМАС в Республиканской партии? Казалось, для них правительство Биньямина Нетаньяху идеологически ближе…

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху превратил поддержку Израиля в партийный вопрос в американской политике. Демократы, особенно молодые, теперь в значительной степени отчуждены от Израиля и симпатизируют палестинцам как жертвам израильских преследований.

Республиканцы в основном продолжают поддерживать Израиль, однако среди них есть и те, кто выступает против безоговорочной поддержки еврейского государства.

А как при администрации Джо Байдена изменились отношения США с союзниками по НАТО?

Специальная военная операция России на Украине изначально объединила НАТО против нее. Администрация Джо Байдена представила ее начало как приятное следствие своего умелого руководства альянсом.

Однако по мере затягивания войны, не видя перспектив ни победы Украины, ни даже окончания конфликта, в НАТО начали возникать разногласия.

Некоторые страны-члены альянса призывают к эскалации, другие — к прекращению войны путем скорейших мирных переговоров с Россией

Часто приходится слышать, что европейские элиты опасаются возвращения к власти Дональда Трампа. Чем обусловлены эти опасения и насколько они реальны?

Господин Трамп руководствуется скорее деловым подходом, чем принципами, он непостоянен в своих действиях. Его решения зависят от множества факторов, и прогнозировать их крайне сложно: чтобы понять, что он будет делать, нужно сложить все советы от членов его окружения, а затем умножить полученную сумму на случайное число.

Европейцы, со своей стороны, хотят постоянства от США, которое сделает их будущее предсказуемым

Они боятся, что господин Трамп спишет их со счетов так же, как он списывал предприятия во время своих шести банкротств.

Насколько приоритетным для Джо Байдена было соперничество с Китаем?

Китай стал своего рода навязчивой идеей для США, что связано с утратой американского престижа и первенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на других направлениях.

Китай сегодня имеет индустриальную экономику, втрое превышающую экономику США, и лидирует во многих научно-технологических сферах.

А американцы привыкли быть номером один и испытывают тревогу из-за потери этого статуса

Администрация Джо Байдена объясняет ухудшение международных позиций США в идеологических терминах как борьбу между демократией и авторитаризмом. Но большая часть мира видит эту ситуацию иначе.

Как изменятся внешнеполитические приоритеты США в случае победы Дональда Трампа и в случае победы Камалы Харрис?

Господин Трамп, вероятно, более склонен к сдержанности.

Но он не разбирается в международных делах и поэтому в вопросах внешней политики еще более непредсказуем, чем в вопросах внутренней

Его теории о том, как управлять торговыми и инвестиционными отношениями с другими странами, примитивны и почти наверняка окажутся контрпродуктивными.

А госпожа Харрис, в свою очередь, представляется сторонницей жесткой линии во внешней политике, однако у нее нет четкой экономической философии.