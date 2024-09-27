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Кирби: украинцы должны самостоятельно принять решение о территориальных уступках

Белый дом считает, что власти Украины и её граждане должны самостоятельно принимать возможное решение о территориальных уступках ради завершения конфликта.

Кирби: украинцы должны самостоятельно принять решение о территориальных уступках
© РИА Новости

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также пообещал, что США не будут оказывать давление на Украину в вопросе территорий, передаёт РИА Новости.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена назвали «план победы» Владимира Зеленского набором инициатив, которые Вашингтону вместе с Киевом предстоит изучить в ближайшие недели.

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