Пашинян заявил о готовности Армении изменить конституцию для достижения мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Конституционный суд примет решение о том, что договор о мире с Азербайджаном противоречит основному закону Армении, то во имя мира будут необходимы конституционные изменения.

"Мирный договор с Азербайджаном, если он будет подписан, будет направлен в Конституционный суд страны для проверки соответствия его содержания основному закону. И если КС примет решение, что договор противоречит Конституции Армении, то мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения", - сказал премьер в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пашинян ранее отмечал, что, согласно пункту 3 статьи 5 Конституции Армении, ратифицированные международные договоры имеют преимущественную силу над законодательством Армении. Армянский премьер также заявлял, что Ереван и Баку утвердили почти 80% текста мирного договора, и призвал азербайджанские власти подписать согласованную часть.