Баку предложил Еревану изменить Конституции для достижения мира

Баку считает препятствием для достижения мирного соглашения с Ереваном Конституцию Армении, которая "ставит под вопрос территориальную целостность Азербайджана". Об этом заявил в интервью газете La Repubblica помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Мы близки к миру как никогда ранее, но остаются препятствия, которые не дают идти вперед. И первое - это Конституция Армении, в ней в части об утверждении независимости содержится указание на воссоединение Армении с азербайджанскими территориями в Карабахе. Мы хотим достигнуть мира не только с армянским правительством, но и с народом страны, который должен потребовать референдум об изменении конституции, отказавшись от притязаний на азербайджанские территории", - сказал он.

Для Азербайджана, по его словам, важно, чтобы были гарантии от возвращения реваншизма, который подрывает мир в регионе.

"Нужен референдум, в ходе которого армяне продемонстрируют, что не поддерживают притязания на Карабах", - добавил чиновник.

Он также указал, что милитаризация Армении должна быть "ответственной и пропорциональной", выразив озабоченность закупкой Ереваном во Франции ракет дальнего действия, которыми можно поражать азербайджанские города.

"Лучшим решением для Армении была бы нейтральность, а не создание военных альянсов против Азербайджана", - отметил Гаджиев.

Баку, по его словам, видит со стороны некоторых западных стран, "имевших колониальный опыт", включая Францию, попытки ошибочно поддерживать Армению в ее реваншистских устремлениях.

"Это контрпродуктивно для всей Европы", - отметил он.

Со своей стороны Баку считает своим правом самозащиту. Гаджиев также признал, что межэтническую рознь преодолеть очень сложно и на это требуется время. Тогда как предки многих азербайджанцев происходят с нынешних земель Армении, в том числе из Еревана, который "исторически был азербайджанским городом" до попадания в состав Российской империи, заявил он.

"Азербайджанцы с корнями на этих территориях должны иметь возможность вернуться к истокам. Но это не означает ни территориальных притязаний, ни нарушения суверенитета Армении", - пояснил Гаджиев.

От конфликта к миру

Если Конституционный суд Армении примет решение о том, что договор о мире с Азербайджаном противоречит основному закону, то во имя мира будут необходимы конституционные изменения, заявил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян. Армянский премьер также заявил, что Ереван и Баку утвердили почти 80% текста мирного договора, и призвал азербайджанские власти подписать согласованную часть.

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27 сентября 2020 года в Карабахе начались военные действия, в результате которых Азербайджан взял под свой контроль часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики и семь прилегающих районов. 9 ноября того же года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о завершении военных действий и будущем решении конфликта.

В 2022 году на саммите в Праге с участием западных лидеров Пашинян заявил, что признает Карабах частью Азербайджана. Очередное обострение ситуации произошло в сентябре 2023 года, после чего власти непризнанной НКР предписали населению рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, более 100 тыс. армян, то есть практически все армянское население НКР, выехали в Армению.