Украинский лидер Владимир Зеленский не должен был ездить на военный завод в штате Пенсильвания, считает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает The Hill. По его словам, визит имел явный политический подтекст.

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«То, что произошло в Пенсильвании, было ошибкой. Независимо от того, было ли это намеренно или нет, [это] имеет политическое значение, и это было ошибкой», — отметил Грэм.

Он добавил, что подобные инциденты стоит исключить, чтобы они не повлияли на долгосрочные цели по «обеспечению успеха» Украины в борьбе с Россией. Грэм подчеркнул, что пока в интересах США не допустить провала Киева, так как он якобы спровоцирует Китай на военный захват Тайваня.

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Визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон 22 сентября в США восприняли как вмешательство в выборы. Сопровождали иностранного лидера демократические политики, да и сама Пенсильвания входит в число колеблющихся штатов, где у кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий нет явного преимущества. Республиканцы в конгрессе начали расследование инцидента и уже призвали к отставке украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, организовавшей поездку Зеленского.