Лидер Гаити облился водой на ГА ООН

Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Фильс облился водой во время выступления на Генассамблеи ООН. Кадрами произошедшего делится «РИА Новости».

На кадрах видно, как лидер Гаити, стоя на трибуне, берет графин с водой и подносит ко рту. После того, как он наклоняет его — вода выливается на него. Предполагается, что лидеру Гаити пришлось пить из графина, поскольку организаторы забыли поставить ему стакан.

Ранее Эдгар Леблан Фильс, во время выступления на ГА ООН, потребовал репараций от Франции. По его словам, Гаити в XIX веке была вынуждена заплатить Парижу для признания независимости колоссальный выкуп.