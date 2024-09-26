Жена Трампа прокомментировала покушения на мужа

Жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания прокомментировала покушения на своего мужа. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Fox News.

По словам Мелании Трамп, лидеры партии демократов, а также американские СМИ, выставили ее мужа в роли «угрозы демократии», что могло спровоцировать покушения.

«Они только разжигают токсичную атмосферу и дают власть всем этим людям, которые хотят причинить вред», — заявила она.

При этом она добавила, что не видела первое покушение на мужа лично, но следила за трансляцией. Про вторую попытку убийства Мелания, по ее словам, узнала по телевидению. По мнению бывшей первой леди, от смерти Дональда Трампа «спасло нечто», что доказывает, что тот «действительно нужен» США.

Напомним, что первая попытка покушения на Трампа произошла 14 июля. Во время выступления политика на встрече со сторонниками в Пенсильвании в него выстрелил снайпер. Пуля не нанесла ему серьезных повреждений, однако был убит один из сторонников.

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Вторая попытка убийства произошла 15 сентября — служба безопасности Трампа вовремя заметила мужчину с оружием, который пытался убить бывшего президента когда тот играл в гольф во Флориде. Сам Трамп президент не пострадал.