Байден и Зеленский обсудили «план победы» Украины в Белом доме

В Белом доме в Овальном кабинете состоялась встреча президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Джо Байдена. Трансляцию встречи ведет C-SPAN.

В ходе переговоров, по данным Bloomberg, украинский лидер представит свой «план победы», состоящий из пяти пунктов, среди которых официальное приглашение Украины в НАТО и гарантии постоянных поставок современного оружия.

При этом источники ABC News отмечали, что предложенный план не включает никаких уступок России. Российская сторона настаивает на начале переговоров с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, а также отказа Киева от вступления в НАТО и снятия всех западных санкций с России, передает «Радиоточка НСН».