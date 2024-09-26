В ООН прокомментировали санкции против «России сегодня» и RT

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, организация выступает за свободу прессы.

«Мы выступаем за свободу прессы. Но этот вопрос — двусторонний вопрос», — заявил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и RT. Также ограничительные меры коснулись руководителя холдинга Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить с медиагруппой все финансовые отношения до 13 ноября.

На здании посольства США в Москве появился «ответ» на санкции против RT

20 сентября американская правозащитная организация Freedom of the Press Foundation (FPF) потребовала от президента США Джо Байдена предоставить доказательства обвинений против телеканала RT в информационных операциях.