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Представитель Гаити потребовал в ООН репараций от Франции

Гаити требует репараций от французских властей, заявил на ГА ООН председатель переходного президентского совета республики Эдгар Леблан Филь. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Представитель Гаити потребовал в ООН репараций от Франции
© globallookpress.com

Политик подчеркнул, что Гаити была вынуждена заплатить Франции в XIX веке для признания независимости колоссальный выкуп. Он добавил, что многолетние выплаты негативно сказывались на развитии страны.

Филь заметил, что республика стала для всего мира непоколебимым символом свободы и помогла многим народам освободиться от колониализма. Страна ищет не милосердия, а справедливости, уважения к своему достоинству и права на процветающее существование, разъяснил он.

«Призываем признать моральный и исторический долг и осуществить необходимые действия по возмещению ущерба, что позволит нашему народу освободиться от невидимых оков этого несправедливого прошлого», — уточнил политик.

По его словам, национальный комитет по реституции и репарациям ведет соответствующую работу в сотрудничестве с Карибским сообществом (КАРИКОМ).

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Напомним, что Гаити обрела независимость от Франции в 1804 году в ходе успешной гаитянской революции и стала вторым после США независимым государством в Америке.

Вместе с тем, республика остается одной из беднейших стран мира, страдающей от голода, политической нестабильности и стихийных бедствий.