Представитель Гаити потребовал в ООН репараций от Франции

Гаити требует репараций от французских властей, заявил на ГА ООН председатель переходного президентского совета республики Эдгар Леблан Филь. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Политик подчеркнул, что Гаити была вынуждена заплатить Франции в XIX веке для признания независимости колоссальный выкуп. Он добавил, что многолетние выплаты негативно сказывались на развитии страны.

Филь заметил, что республика стала для всего мира непоколебимым символом свободы и помогла многим народам освободиться от колониализма. Страна ищет не милосердия, а справедливости, уважения к своему достоинству и права на процветающее существование, разъяснил он.

«Призываем признать моральный и исторический долг и осуществить необходимые действия по возмещению ущерба, что позволит нашему народу освободиться от невидимых оков этого несправедливого прошлого», — уточнил политик.

По его словам, национальный комитет по реституции и репарациям ведет соответствующую работу в сотрудничестве с Карибским сообществом (КАРИКОМ).

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Напомним, что Гаити обрела независимость от Франции в 1804 году в ходе успешной гаитянской революции и стала вторым после США независимым государством в Америке.

Вместе с тем, республика остается одной из беднейших стран мира, страдающей от голода, политической нестабильности и стихийных бедствий.