Нетаньяху назвал условия прекращения атак на «Хезболлу»

Израиль продолжит мощно атаковать ливанское движение «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех своих целей. Условия прекращения боевых действий назвал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит пресс-служба политика в своем Telegram-канале.

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«Мы продолжаем наносить мощные удары по "Хезболлах", и мы не остановимся, пока не достигнем всех наших целей, прежде всего безопасного возвращения жителей севера Израиля в свои дома», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что прибыл на сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) с родственниками заложников ХАМАС. Таким образом он рассчитывает «донести позицию Израиля до мирового сообщества».

В ЦАХАЛ заявили, что «Хезболла» нанесла ущерб гражданской инфраструктуре

17 сентября в нескольких регионах Ливана произошли массовые взрывы пейджеров. В министерстве здравоохранения республики рассказали, что в результате взрыва пейджеров пострадали четыре тысячи граждан.

Позже арабский канал «Аль-Маядин» сообщил, что заложенную в ливанские пейджеры взрывчатку разработали таким образом, чтобы ее нельзя было обнаружить сканерами.