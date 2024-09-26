В Узбекистане школьника заставили извиниться перед избившей его учительницей

Ученика школы в Ташкенте заставили извиниться перед учительницей, которая подняла на него руку. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане.

«Ученика ташкентской школы, которого учитель русского языка ударила по лицу за просьбу вести урок по-русски, заставили извиниться перед этим учителем», — сообщила пресс-служба детского омбудсмена Узбекистана, сославшись на слова матери мальчика.

Послу Узбекистана в России сделано представление

Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе: педагог русского языка ударила ученика за просьбу вести урок по-русски. МИД РФ уже направило запрос в Узбекистан с требованием прокомментировать ситуацию. В ответ на это заместитель спикера Законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что Россия должна заботиться о своих делах.