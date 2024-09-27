Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его советники усомнились в правильности решения президента Украины Владимира Зеленского атаковать Курскую область. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

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Администрация США также выразила обеспокоенность о долгосрочной траектории конфликта. Кроме того, Байден сомневается в эффективности «плана победы», предложенного украинским лидером, передает ТАСС.

«План победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, может привести к крупномасштабной войне в Европе с участием России и США. Такое предположение выдвинул американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис. Офицер опасается, что в случае принятия «плана победы» нынешним американским правительством конфликт на Украине может распространиться и на другие страны, а также перерасти в ядерную войну.

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты выглядит как «ожидаемое и очевидное фиаско». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он считает, что подготовленный украинским лидером «план победы» не подходит Америке. По его словам, у Белого дома нет времени и сил на реализацию «таинственных хотелок» Зеленского.

Партнеры Украины планируют напрямую обратиться к России до саммита G20 в Бразилии, потому что обеспокоены «планом победы», который представил украинский лидер Владимир Зеленский. По мнению Запада, документ не несет в себе практических целей, а является лишь списком пожеланий Киева, которые не приведут страну к победе. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, могут ли украинские союзники достичь мирного соглашения в конфликте с РФ и поставить Зеленского перед фактом.