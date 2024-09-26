Норвегия объявила в розыск подозреваемого в продаже пейджеров «Хезболле»

МВД Норвегии объявило в международный розыск 39-летнего гражданина страны Ринсона Хосе по подозрению в продаже шиитскому движению «Хезболла» партии пейджеров, которые взорвались в Ливане. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Хосе «исчез» во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Он является основателем болгарской компании, которая была частью цепочки поставок пейджеров в Ливан.

Отмечается, что 18 сентября Reuters связывалось с Хосе, но тот отказался говорить с журналистами о бизнесе в Болгарии и повесил трубку. Затем в компании DN Media Group сообщили, что 17 сентября он уехал на конференцию в Бостон. После этого связь с ним была потеряна.

Напомним, что 17 и 18 сентября по всей территории Ливана массово взрывались пейджеры, используемые «Хезболла». Тысячи человек получили ранения, около 20 погибли. «Хезболла» обвинило в этом Израиль. При этом в ЦАХАЛ эту информацию никак не прокомментировали.