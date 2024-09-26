Гутерриш обратился с призывом к России и США

Россия и Соединенные Штаты должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет РИА «Новости».

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Чиновник отметил, что наличие ТЯО на планете несет «огромные экзистенциальные риски». Вместе с тем, уточнил он, мир не приблизился к его уничтожению, напротив, возможна новая гонка вооружений.

«Я также призываю Российскую Федерацию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие государства, обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру», — отметил Гутерриш.

По его оценке, разоружение и нераспространение являются двумя сторонами одной медали. Он добавил, что прогресс в одном подстегивает прогресс в другом.

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Ранее Гутерриш призвал глав государств и правительств ядерных держав «отойти от края пропасти» и вернуться к переговорному процессу.