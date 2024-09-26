Эрдоган высказался о выходе Турции из НАТО при вступлении в БРИКС

Присоединение Турции к БРИКС или АСЕАН не подразумевает автоматический выход из НАТО, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его мнению, присутствие страны в этих крупных международных организациях изменит арифметику регионов, приведет к созданию совершенно иной структуры. Он добавил, что эти объединения представляют возможности для развития экономического сотрудничества.

«Участие в их работе не означает для нас отказ от НАТО. Мы не думаем, что эти объединения являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире и существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, многие западные чиновники призывают Анкару не присоединяться к БРИКС или какой-либо другой организации. Вместе с тем, подчеркнул президент, эти призывы исходят от тех людей, кто годами заставлял Турцию «ждать у дверей Европейского союза».

Турции предрекли скорый выход из НАТО

У республики есть глубокие исторические корни в арабской географии и со странами Персидского залива, тесные отношения с Африкой, связи с Россией и Центральной Азией, отметил Эрдоган. Он пояснил, что Турция не может разрывать такие связи только из-за того, что является членом НАТО.