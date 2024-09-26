СМИ назвали причину отказа Зеленского встречаться с Трампом

Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято в качестве выражения поддержки его кандидатуре. Об этом сообщает Time.

Журнал напомнил, что на прошлой неделе Трамп заявил о возможности встречи с Зеленским во время его визита в США.

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«Их команды обсуждали идею встречи в поместье экс-президента в Мар-а-Лаго. Но украинская сторона отвергла этот сценарий, поскольку это могло быть расценено как поддержка кампании Трампа», — говорится в тексте.

В качестве альтернативы команда Зеленского предлагала провести встречу на «более нейтральной территории», например, дать совместное интервью на американском телевидении. Однако после посещения Зеленским завода для снарядов в Скрантоне штат Пенсильвания, где родился и вырос действующий президент США Джо Байден, тон переговоров изменился и возможная встреча сорвалась.