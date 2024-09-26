Писториус прокомментировал новую ядерную доктрину РФ

Обновление ядерной доктрины России не окажет никакого влияния на внешнюю политику НАТО и Германии, предположил Борис Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом. Речь министра обороны ФРГ опубликована на официальном сайте ведомства.

Ранее в ходе заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин и главы силовых ведомств обсудили обновление основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

Блинкен назвал «безответственным» шагом обновление ядерной доктрины РФ

«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идём своим путём, мы делаем то, что считаем правильным», — подчеркнул Писториус.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обновление ядерной доктрины России, ее адаптация к современным реалиям является «безответственным» шагом Москвы.