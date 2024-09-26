Турция готова участвовать в предложенной Киевом мирной конференции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на участие его страны в мирной конференции, которую предлагает провести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из поездки в Нью-Йорк, где принял участие в Генассамблее ООН.

"Мы сказали [украинской стороне], что готовы принять участие в такой конференции. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан и наша разведка будут в контакте с ними по этому вопросу. Надеемся, что наша страна будет частью этого процесса ради того, чтобы принести мир в регион. Мы, пожалуй, более всего желаем справедливого мира в украинско-российской войне. Мы без колебаний брали на себя ответственность и стремимся к миру. Эту войну можно закончить посредством дипломатии и диалога. И пусть противоборствующие стороны и другие игроки верят, что нам это под силу", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Однако президент подчеркнул, что "сейчас стороны еще не близки к этому" мирному решению.