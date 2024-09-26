В Германии арестовали троих шантажистов семьи Михаэля Шумахера

У близких тяжелобольного автогонщика вымогали 15 млн евро

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Более десяти лет назад немецкий автогонщик Михаэль Шумахер пропал из поля зрения общественности. Причиной тому стала серьезная черепно-мозговая травма. Семикратный чемпион мира пострадал во время спуска на лыжах во французских Альпах. На сегодняшний день о состоянии Михаэля мало что известно. Семья автогонщика не делится с прессой никакими подробностями.

Зато это решили сделать ушлые мошенники. Как сообщают журналисты издания The Guardian, некий мужчина намеревался слить в Сети снимки тяжелобольного Шумахера. Причем у него были фотографии автогонщика как до трагедии, так и после нее. За свое «молчание» 53-летний житель Германии требовал с семьи спортсмена 15 млн евро (более полутора миллиардов рублей — прим.ред.).

Сообщается, что снимки не принадлежали только лишь шантажисту. Они хранились на компьютере другого жителя Германии, который несколько лет назад работал охранником семьи Шумахера. Его также арестовали сотрудники правоохранительных органов. Вместе с мужчиной обвинения в соучастии предъявили и его сыну. По версии следствия, парень помогал отцу создать неотслеживаемый адрес электронной почты, откуда родным автогонщика Шумахера отправляли материалы для шантажа.