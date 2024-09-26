Маск предостерег от поездок в Британию

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посоветовал никому не ехать в Британию, так как там освобождают осужденных педофилов. Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

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«Я не думаю, что кому-то стоит ехать в Великобританию, где выпускают осужденных педофилов, чтобы сажать людей в тюрьму за посты в социальных сетях», — написал предприниматель в ответ на новость об исключении из списка участников британского инвестиционного форума.

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В новости, на которую ответил Маск, говорилось, что его решили не приглашать на встречу из-за постов во время недавних беспорядков в Британии. На этом мероприятии британский премьер-министр Кир Стармер надеется привлечь десятки миллиардов долларов для бизнеса от крупнейших мировых инвесторов.