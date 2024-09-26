КС Армении признал законными положения о делимитации госграницы с Азербайджаном

Конституционный суд (КС) Армении признал законными положения о делимитации государственной границы с Азербайджаном. RT на русском

«КС Армении решил, что обязанности, предусмотренные постановлением <...> [о совместной деятельности комиссий], подписанные 30 августа 2024 года, соответствуют конституции. В соответствии с частью 2 статьи 170 конституции настоящее решение является окончательным и вступает в силу с момента его опубликования», - отмечается в сообщении пресс-службы. ТАСС

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