Тимошенко рассказала, когда на Украине состоятся президентские выборы

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко заявила, что президентские выборы в ее стране могут пройти в 2025 году. Об этом сообщает The Economist.

По словам Тимошенко, сейчас США пытаются найти замену на пост Зеленского. При этом депутат считает, что на Украине уже начался соответствующий политический процесс. В качестве основного конкурента Зеленскому издание называет бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Стало известно, в каком случае Зеленскому придется уйти в отставку

Напомним, что по украинским законам проведение президентских выборов невозможно во время военного положения. При этом первоначальный срок пребывания Зеленского на посту окончился в мае.

Ранее Зеленский обвинил ООН в бессилии.