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Боррель предупредил о драматических последствиях эскалации на Ближнем Востоке

Последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке будут драматическими. Об этом предупредил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Боррель предупредил о драматических последствиях эскалации на Ближнем Востоке
© globallookpress.com

«Евросоюз призывает международное сообщество мобилизоваться в поддержку продолжающихся дипломатических усилий в этом направлении», — подчеркнул он.

Боррель также поддержал усилия Франции и США по достижению прекращения огня в зоне конфликта.

Ранее стало известно, что США в кооперации с Францией и другими союзниками Вашингтона в регионе предложат 21-дневное прекращение огня между Израилем и исламской шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане в попытке открыть пространство для переговоров и разрядить кризис, который грозит спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

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