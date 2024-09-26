Украинский суд разрешил конфисковать активы Усманова

Замминистра юстиции Украины Инна Богатых заявила, что Высший антикоррупционный суд страны разрешил конфисковать активы бизнесмена из России Алишера Усманова, а также его партнеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Богатых, таким образом Киев сможет конфисковать 165 тысяч тонн железной руды, общую стоимость которой оценивают в более чем 2 миллиарда гривен, что приблизительно равняется 48,6 миллионам долларов по текущему курсу. Кроме того, под конфискацию попадают 100% уставного капитала IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина», которая раньше принадлежала Усманову.

«Высший антикоррупционный суд Украины 25 сентября удовлетворил иск министерства юстиции Украины к российскому олигарху Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам семье Скоч и Стершинскому, постановив взыскать их активы в пользу государства», — сообщила она.

Ранее в США назвали условие для разморозки российских активов.