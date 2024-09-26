В НАТО обратили внимание на отказ России обострять отношения с альянсом

Руководство НАТО за последние два с половиной года не зафиксировало попыток реальной эскалации со стороны России. Об этом в интервью Defense News заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Lenta.ru

«За последние два с половиной года много говорилось о том, что могут сделать русские. В целом мы не видим реального увеличения попыток россиян обострить [отношения] с нами», - сказал он. Бауэр рассказал, что НАТО стремится «сдержать» Россию на восточном фланге. «Мы бдительно следим за всеми этими сферами, чтобы они знали, что мы готовы», — заключил он. ТАСС

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не видит смысла в заявлениях Запада о планах России атаковать НАТО. News.ru