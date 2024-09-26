ФБР провело обыск в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Напомним, что администрация мэра Нью-Йорка в последнее время является объектом расследований из-за коррупционных скандалов. Одно из них касается непосредственно Адамса, его подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генконсульства на Манхэттене.

«Агенты ФБР проводили обыск в особняке Грейси, доме мэра, рано утром в четверг, после новостей о том, что Адамсу предъявят уголовные обвинения», — говорится в тексте.

По словам адвоката Адамса, агенты бюро обыскали дом мэра «в попытке устроить спектакль» и изъять его телефон. При этом он отметил, что Адамс и сам бы «с радостью его сдал».