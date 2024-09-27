Лавров проводит переговоры с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генассамблеи всемирной организации. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

Публикация сопровождается фотографией с рукопожатием Лаврова и Гутерриша.

Перед началом переговоров российский министр поинтересовался у генсека, из какой страны ковер, который лежит на полу в помещении, где они встретились. "Из Туркменистана?", - уточнил Лавров. "Я не знаю. Возможно", - отреагировал Гутерриш.