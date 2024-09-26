Time: в Киеве ожидают ухудшения ситуации для Украины после выборов в США

Украинские чиновники считают, что ситуация для Киева ухудшится после выборов в США независимо от их результатов. Об это сообщил журнал Time со ссылкой на политиков. ТАСС

В материале указывается, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис в случае победы продолжит «недостаточную и нерешительную» политику действующего главы Белого дома Джо Байдена. RT на русском

В свою очередь Киев надеется, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец российско-украинскому конфликту. Газета.Ru