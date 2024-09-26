Палата лордов призвала британцев готовиться к войне

Палата лордов Великобритании призвала граждан страны готовиться к обороне. Об этом говорится в докладе верхней палаты королевства по международным отношениям и обороне.

Там указали, что конфликт на Украине «стал отрезвляющим напоминанием об опасностях, которые таит в себе самоуверенность и устаревшие представления в оборонной политике».

«Война на Украине также обнажила ограниченность нашей собственной военной мощи — нашим ВС не хватает численности, стойкости и внутренней сплоченности, необходимых для поддержания сдерживающего эффекта и поддержания затяжного конфликта», — говорится в тексте.

На этом фоне Палата лордов Великобритании призвала власти страны «решить проблему с набором и удержанием военных, а также активизировать резервы, чтобы увеличить их численность».