Белый дом не ожидает решений об ударах вглубь РФ

Белый дом не ожидает по итогам встречи лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского объявлений относительно возможности применения американского оружия для нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов вглубь территории России. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я ожидаю, что эта тема будет обсуждаться, но я бы не ожидала каких-либо новых объявлений на этот счет", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос, пояснив, что во время встречи в Белом доме президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят военную поддержку Киева.

Она напомнила, что ранее Байден принял решение выделить все предназначенные Украине средства до завершения срока своих полномочий на посту президента США, сумма военной помощи составит почти $8 млрд. "Я не ожидаю новых объявлений относительно этих мер или решения по итогам встречи", - подчеркнула Жан-Пьер.

С начала президентского срока Байдена в 2021 году США выделили Украине более $56,9 млрд военной помощи, в том числе около $56,3 млрд с начала специальной военной операции. На 13 сентября этого года Пентагон располагал чуть более $5,9 млрд, которые Конгресс одобрил на вооружения Киеву, вся эта сумма, кроме $100 млн, может исчезнуть в начале следующего финансового года (1 октября 2024 года). Однако Минобороны вправе направить законодателям уведомление, чтобы сохранить эти средства.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.