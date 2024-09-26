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Глава МИД Китая сделал заявление о сотрудничестве с Киевом

Пекин и Киев возобновили торгово-экономическое сотрудничество, преодолев побочное влияние конфликта на Украине на их практическое взаимодействие.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в среду со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Нью-Йорке.

"Обе стороны преодолели влияние украинского кризиса и постепенно возобновили практическое сотрудничество", - сказал Ван И, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

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Госдеп прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Обновление ядерной доктрины России и ее адаптация к современным реалиями является якобы безответственным шагом Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) для обсуждения кризисов», — отметил госсекретарь.

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Песков назвал заявления Путина по ядерной доктрине сигналом для Запада

Заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине РФ не просто можно, а нужно считать сигналом Западу.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это нужно считать определенным сигналом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать обозначенные накануне президентом нововведения в ядерную доктрину как определенный сигнал Западу.

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Бакальчук сообщил о «тревожных новостях» из Wildberries

© Соцсети

Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, обвинил руководство компании в запугивании сотрудников.

Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале бизнесмена.

«Получаю тревожные новости от коллег, которые продолжают работать в офисах Wildberries. То, что происходит там последние несколько дней, собеседники называют одним словом: ужас», — пишет Бакальчук.

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Фон дер Ляйен выступила с призывом по Украине перед переговорами

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала создать для Украины сильные позиции для ведения переговоров о мире. Ее слова приводит «Европейская правда».

По ее словам, мир – это не просто прекращение боевых действий, но создание условий, при которых конфликт становится невозможным и ненужным.

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Shaman прокомментировал развод с женой

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил свой развод с женой, медиаменеджером Еленой Мартыновой. В своем Telegram-канале он заявил, что причиной разрыва стал сложный график работы и большая занятость партнеров, которая не оставила времени на личную жизнь.

По словам Дронова, развод — это совместное с супругой решение. Он отметил, что остается с Мартыновой в хороших отношениях, «без каких-либо конфликтов и обид».

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На устроившего дебош на борту самолета актера завели уголовное дело

© Соцсети

На устроившего дебош в самолете Москва-Хабаровск 52-летнего актера Евгения Воловенко завели уголовное дело. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел 16 сентября. Воловенко угрожал бортпроводникам, требовал пересадить его в бизнес-класс, разрешить ему покурить за деньги в туалете, и пытался открыть дверь самолета во время полета. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Отмечается, что перед посадкой актер перебрал с алкоголем и затем устроил дебош.

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Минцифры подтвердило, что Google запретила создавать аккаунты для россиян

В Минцифры РФ подтвердили, что Google прибегнул к ограничению создания новых аккаунтов, передает ТАСС.

Ведомство рекомендовало пользователям сервисов Google в России создать резервные копии своих данных.

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Экс-депутата Госдумы задержали по подозрению в хищении

© duma.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Государственной думы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Об этом сообщает Следственному комитету.

Шилкина подозревают в хищении двух миллиардов рублей, организованном группой лиц. Он был задержан в среду, 25 сентября, в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий.

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Москвичей предупредили об аномалиях в начале октября

В начале октября температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Об аномально теплой погоде предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает «Москва 24».

Превышать норму в этот период будет и количество осадков. По прогнозам синоптика, в столице выпадет снег с дождем.

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