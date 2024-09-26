Байден настаивает на своей победе над «неудачником» Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что он победил бы Дональда Трампа, если бы принял участие в ноябрьских выборах. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на эфир программы The View.

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Байден дал свое первое интервью после национального съезда Демократической партии. По итогам съезда Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты.

Летом 81-летний Байден отказался от возможности баллотироваться на второй срок в пользу Харрис. Решение было принято на фоне давления демократов после его неудачных дебатов с Трампом.

В эфире The View Байден рассказал, что спокойно относится к своему выходу из президентской гонки. Он заявил, что призывы высокопоставленных демократов не были причиной его ухода. По словам Байдена, некоторые люди хотели, чтобы он «отошел в сторону, чтобы у них был шанс двигаться дальше».