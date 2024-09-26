Байден настаивает на своей победе над «неудачником» Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что он победил бы Дональда Трампа, если бы принял участие в ноябрьских выборах. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на эфир программы The View.
Байден дал свое первое интервью после национального съезда Демократической партии. По итогам съезда Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты.
Летом 81-летний Байден отказался от возможности баллотироваться на второй срок в пользу Харрис. Решение было принято на фоне давления демократов после его неудачных дебатов с Трампом.
В эфире The View Байден рассказал, что спокойно относится к своему выходу из президентской гонки. Он заявил, что призывы высокопоставленных демократов не были причиной его ухода. По словам Байдена, некоторые люди хотели, чтобы он «отошел в сторону, чтобы у них был шанс двигаться дальше».
«Я понимаю, такова человеческая природа, но это не было причиной моего ухода. Я сделал это, потому что начал думать <…> - мне столько лет, что в это даже трудно поверить. <…> Но я был уверен, что одержу победу над Трампом. Он неудачник», - подчеркнул Байден.