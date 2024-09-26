Генпрокуратура Германии отвечает за расследования по диверсиям на газопроводах «Северный поток», но отказывается предоставлять детали. Об этом сообщила представитель правительства ФРГ, передает РИА Новости.

«Федеральный генеральный прокурор обладает суверенитетом над ходом расследования. Поэтому вопросы о ходе расследования следует адресовать генеральному прокурору», — приводит агентство слова пресс-секретаря немецкого кабинета министров.