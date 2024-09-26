Избившую ученика в Ташкенте учительницу арестовали за драку

Учительница, избившая ученика на уроке русского языка в 188-й школе Ташкента, устроила скандал в другом учебном заведении и была помещена под арест на семь суток. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале детского омбудсмена Узбекистана.

Ранее в Интернете широко распространилось видео, на котором учительница толкает и душит ученика в ответ на его просьбу вести урок русского языка на русском языке. Инцидент произошел в школе №188 школе Чиланзарского района Ташкента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила «официальных разъяснений» по этому поводу. Кроме того, дипломат пояснила, МИД РФ обратился к узбекистанской стороне с настоятельной просьбой дать произошедшему правовую оценку.

Сегодня в Telegram-канале детского омбудсмена Узбекистана появилась информация, что учительница устроила скандал и в школе №204 Яшнабадского района, где учится ее дочь. Она применила силу в отношении сотрудника школы. При этом нападение произошло при детях.

«Когда женщину попросили соблюдать порядок, она проявила антиобщественное отношение к сотрудникам Национальной гвардии и ОВД на территории школы, не выполняя их законных требований», - отмечается в сообщении.

В итоге учительница была приговорена к семи суткам административного ареста и штрафу 3,4 млн сумов (порядка $265).

В пресс-службе омбудсмена напомнили, что по факту избиения ученика в 188-й школе ведется доследственная проверка, подчеркнув, что «педагоги должны проходить специальное психологическое обследование перед назначением на соответствующую работу или должность».