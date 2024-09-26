Зеленский отреагировал на выделение нового пакета военной помощи от США

Владимир Зеленский отреагировал на решение президента США Джо Байдена выделить все предназначенные Киеву средства в области безопасности до конца его срока полномочий, а также предоставить новые системы вооружений. На странице в соцсети Х он пообещал использовать предоставленную помощь «максимально эффективно и прозрачно» для достижения мира. Газета.Ru

«[Выражаю благодарность] за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против России», — заявил украинский лидер. Lenta.ru

До этого президент США Джо Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий. ТАСС