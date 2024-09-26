«План победы», с которым приехал в США Владимир Зеленский, указывает на оторванность украинского президента от реального мира, что очень заметно и что закроет перед ним все двери в мире, считает британский эксперт Александр Меркурис, заявивший об этом в своем блоге на YouTube. Российская газета

«Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведет к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира», — подчеркнул эксперт. Газета.Ru

По его словам, решение Зеленского назвать свои предложения «планом победы» было необдуманным шагом, поскольку никто в мире уже не верит в способность Украины одержать военную победу в СВО. Вечерняя Москва